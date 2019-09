Mme Mogherini qualifie de "tragique" l'assassinat d'une sahraouie à Laâyoune occupé

La Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a qualifié de "tragique" l'assassinat de la jeune femme sahraouie, Sabah Othmane H'mida, en juillet dernier à Laâyoune dans les territoires sahraouis occupés.

"L'UE est consciente du décès tragique d'une femme de 24 ans à Laâyoune" suite à l'intervention des forces de l'occupation marocaine, a indiqué Mme Mogherini dans une réponse à une question de l''eurodéputé portugais, Joao Ferreira, sur les violences commises à l'encontre des Sahraouis descendus dans les rues pour célébrer pacifiquement la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations de football et revendiquer le droit à l'autodétermination.

M.Ferreira s'est référé dans sa question à un communiqué du Front Polisario, faisant état l'intervention des forces d'occupation marocaines qui ont réagi en tirant à l'arme à feu et utilisé des canons à eau sur la foule.

Le communiqué du Front Polisario mentionne également des cas d'arrestations arbitraires, y compris de mineurs.

"Aux premières heures du 20 juillet, une jeune femme sahraouie de 24 ans (Sabah Othmane H'mida) a été renversée par un véhicule des autorités marocaines.Elle mourut plus tard de ses blessures", a indiqué l'eurodéputé, citant le même communiqué.

En outre, Mme Mogherini a déclaré que l'UE suit la situation des droits de l'homme au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés. A ce titre, elle a indiqué que l'UE "suit la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental par le biais de contacts réguliers avec les autorités compétentes, notamment le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) et ses bureaux régionaux, ainsi qu'avec des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme".

"La démocratie et les droits de l'homme sont des composantes essentielles de la politique étrangère de l'UE et de son dialogue avec des pays partenaires tels que le Maroc", a, par ailleurs, souligné la Haute représentante.