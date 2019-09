Mondiaux 2019 : Nemouri et Houmri passent le premier tour

Les pugilistes algériens, Younès Nemouchi (75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg) ont passé avec succès le premier tour des championnats du monde 2019 qui se déroulent du 09 au 22 septembre à Ekaterinbourg (Russie).

Premier à monter sur le ring, Nemouchi (75 kg) s’est facilement qualifié pour le second tour, lundi, en disposant du Slovène Aljaz Venko (5-0).

Pour sa part, Houmri (81 kg) a été impitoyable avec le Saoudien, Salman Hamadah. L’arbitre du combat s’est vu obligé d’arrêter le massacre au second round accordant ainsi la victoire au natif de Bechar, mardi.

La suite sera dure

La suite des évènements pour les deux premiers représentants algériens s’annonce bien plus compliquée. Si le premier combat de Nemouchi a été une promenade de santé, le second s’annonce bien plus ardue. En effet, l’Algérien va croiser la route du Cubain, Arlen López Cardona (tête de série n.1) qui n’est autre que le champion olympique en titre et le récent vainqueur des Jeux Panaméricains 2019. Cette confortation, aux allures d’une mission impossible, aura lieu samedi 14 septembre prochain.

Comme pour Nemouchi, Houmri n’a pas été gâté par le tirage au sort car il aura face à lui un sérieux client lors de sa prochaine sortie, prévue le dimanche 15 septembre prochain. Et pour cause, Houmri va donner la réplique à une véritable légende du noble art contemporain en la personne du Cubain, Julio César de la Cruz. Ce dernier est quadruple champion du monde (2011, 2013, 2015 et 2017) mais également champion olympique en titre de la catégorie des mi-lourds.

Flissi et Benbaâziz attendus jeudi

Concernant les autres boxeurs algériens présents à Ekaterinbourg, ils feront leur entrée en lice à partir de ce jeudi, à commencer par le duo Mohamed Flissi (52 kg) et Reda Benbaâziz (63 kg).

Le premier entamera la compétition face au Congolais, Doudou Ilunga Kabange, alors que le second aura comme adversaire l’Ouzbek, Elnur Abduraimov.

De son côté, Abdelhafid Benchebla (91 kg) a été exempté du premier tour. Le médaillé d’or des derniers Jeux Africains de Rabat (Maroc) affrontera au second tour, programmé le 15 septembre, le vainqueur du combat qui mettra aux prises l’Allemand, Riad Abduljabbar Ammar, au Coréen, Taeung Ju.

Quant à Kramou (69 kg), il débutera directement au deuxième tour, prévu le 16 septembre, contre le gagnant de la confrontation qui aura lieu entre l’Azerbaïdjanais, Lorenzo Sotomayor Collazo, et l’Australien, Jason Mallia.

