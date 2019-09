Gaid Salah évoque de nouveau les présidentielles et affirme : « aujourd’hui nous sommes absolument certains que celles-ci se dérouleront dans les délais déterminés ».

Lors de la deuxième journée de sa visite en 5e Région Militaire, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire a prononcé une allocution d'orientation, suivie par l'ensemble des personnels de toutes les unités de la Région via visioconférence, et à travers laquelle il a souligné que remettre le pays sur la bonne voie requiert nécessairement de définir les priorités définies et que la priorité qui s'impose en ces circonstances que connait l'Algérie, est l'organisation des élections présidentielles dans les délais prévus, tout en mettant en garde contre les agendas suspicieux qui tentent d'entraver ce processus prometteur:

« Remettre le pays sur la bonne voie requiert nécessairement de définir les priorités, et il n'y a pas l'ombre d'un doute que la priorité qui s'impose en ces circonstances que traverse l'Algérie, est la tenue des présidentielles dans les délais impartis. Nous avons parlé auparavant de la nécessité d'accélérer la tenue des présidentielles, mais aujourd'hui nous sommes absolument certains que celles-ci se dérouleront dans les délais déterminés, grâce à la bonne perception du peuple quant aux agendas de certaines parties bien connues, qui n'ont aucun lien avec l'intérêt du peuple algérien ; agendas dictés par des entités hostiles à l'Algérie, qui consentent tous les effort tendancieux afin d'entraver la solution constitutionnelle, en l'occurrence la tenue des présidentielles. Ces parties hostiles sont parfaitement conscientes que la tenue des présidentielles signifie le début d'ouverture sur la démocratie réelle. Ceci est loin de plaire à cette horde, qui agit selon la logique de la bande, laquelle consiste à appliquer le principe de désinformation et à se cacher derrière des slogans, aujourd'hui mise à nu devant l'opinion publique nationale. Ces slogans qui réclament la démocratie d'une part, œuvrent inlassablement pour ne pas l'atteindre d'autre part.

En situation de crise réelle, ils se retrouvent face à deux options, soit accepter le résultat des urnes ou se mettre à l'écart du choix populaire, ce qu'ils n'accepteront jamais. Raison pour laquelle, ils cherchent une troisième alternative aux conséquences inconnues et aux répercussions imprévisibles, car totalement loin de l'intérêt du peuple algérien. Une alternative nihiliste, stérile et sans perspective, qui expose la sécurité et la stabilité de l'Algérie à d'innombrables périls. Des périls auxquels l'Armée Nationale Populaire fait face avec fermeté, détermination et volonté inflexibles et qu'elle affronte de toute sa force, soutenue par la grandeur des missions qui lui sont assignées et la noblesse de ses positions qui s'attachent en permanence à la légalité constitutionnelle et le référentiel novembriste, ainsi qu'au serment solennel qu'elle a prêté à Allah et à l'histoire, envers la patrie et le peuple. En effet, l'Armée possède des capacités considérables, je dis bien des capacités considérables, qu'elle saura mettre au service de la patrie et du peuple. Que le peuple algérien soit entièrement confiant que son armée tiendra parole quelles que soient les circonstances et continuera à l'accompagner à travers tout le territoire national, et tout au long de cette phase sensible jusqu'à permettre la tenue des élections présidentielles dans la sécurité, la paix et la sérénité, n'en déplaise à cette petite horde nuisible, qui a surestimé sa dimension réelle et exagéré son ampleur fictive, tentant avec vanité et obstination de nager contre le courant de l'Algérie, terre et peuple, histoire et valeurs nationales ancestrales, omettant que quiconque nage contre ce courant sera inévitablement emporté par les flots.

Cette forte détermination qui anime l'Armée Nationale Populaire émane fondamentalement de sa confiance en Allah Le Tout-Puissant, puis de sa conscience quant à la confiance placée en elle par le peuple algérien fidèle, authentique et héros, qui a prouvé plus d'une fois tout au long de son histoire qu'il est un peuple de miracles, un peuple qui pressent les dangers et les menaces qui guettent sa patrie et sait pertinemment leur faire face, les transcender et mettre en échec les desseins de ses ennemis. C'est de cette source populaire abondante que s'abreuve l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale et c'est de ces nobles valeurs que le Haut Commandement de notre Armée puise sa force morale. Je suis personnellement honoré ainsi que l'ensemble des éléments de l'Armée Nationale Populaire de ressentir que nous sommes tous au service de ce vaillant peuple et que toutes les étapes que nous parcourons ensemble sont des étapes bénies par la majorité écrasante de notre peuple. Et nous percevons dans l'impulsion de la rue et dans la voix du peuple à travers tout le pays ce qui démontre cette satisfaction et salue cette démarche. Il est clair que celui qui s'en remet à Allah avec sincérité, la réussite sera sa récompense, nous en remercions Allah pour cela. Nous prions Allah de nous compter parmi ceux qui ont contribué à ce tournant historique, en compagnie de tous les bons fils de ce peuple béni, afin d'amener l'Algérie à bon port ».

Le Général de Corps d'Armée a affirmé que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever tous les enjeux actuels et futurs est de se prémunir contre les mensonges récurrents et continus que véhicule, insolemment, cette horde égarée qui veut imposer sa vision aberrante à la majorité du peuple algérien:

« Le peuple algérien a réussi jusqu'à présent, à atteindre une phase extrêmement sensible de l'histoire de l'Algérie, grâce à sa conscience et sa jalousie pour sa patrie, en s'acquittant entièrement de sa responsabilité avec conscience et détermination pour faire face à ce défi que représente cet agenda hostile. Il est certain que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever tous les défis actuels et futurs est de se prémunir contre les mensonges répétés et continus qu'adopte, avec impertinence, cette horde égarée qui veut imposer sa vision altérée à la majorité du peuple algérien, en employant ses relais médiatiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays et en mobilisant des porte-voix à travers les réseaux sociaux, outre l'utilisation pernicieuse des marches populaires et estudiantines en veillant à se mettre à la tête de ces marches et à brandir des slogans creux de manière répétée, servant leur vision aberrante et leurs objectifs.

Comment ces objectifs venimeux pourront aboutir et l'Algérie possède des hommes honnêtes qui ont fait le serment de faire sortir leur pays de sa crise ! Les enfants du peuple algérien, toutes franges et catégories confondues, doivent contribuer à l'aboutissement de cette démarche nationale d'importance et d'être, comme toujours, aux côtés des fideles à la patrie.

Pour conclure, je tiens à saluer cette conscience grandissante et forte quant à l'intérêt suprême de l'Algérie que le peuple algérien ne cesse de démontrer clairement, avec persévérance et dévouement ; des qualités qui ne sont pas étrangères à notre peuple authentique dont nous sommes parfaitement certains que sa participation à l'élection du futur Président de la République sera massive et affluente, en toute liberté, intégrité et transparence pour faire le bon choix. Notre peuple doit savoir avec certitude que l'Armée Nationale Populaire le soutiendra toujours et en toutes circonstances. L'histoire nationale marquera que l'Algérie a pu atteindre son objectif grâce à la synergie et la solidarité forte et sans égale, qui unissent le peuple algérien à son armée, au service de la patrie. Pour cette chère patrie, l'Armée Nationale Populaire demeurera attachée, avec force, à toutes les positions constantes, de principe et courageuses, et accompagnera le peuple jusqu'à l'élection du Président de la République ; serment pour lequel nous nous engageons avec force, conviction et détermination ».

Source : www.mdn.dz