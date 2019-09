PLF-2020: Baisse des dépenses de 9,2 % et des recettes de 8,3 % (Réunion du gouvernement)

Les dépenses budgétaires du pays connaitront une baisse de 9,2%, alors que les recettes reculeront de 8,3 % selon la première mouture du Projet de loi de finances (PLF-2020), indique un communiqué rendu public mercredi suite à une de la réunion du gouvernement tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal a présenté un exposé sur le PLF-2020, dans lequel il a indiqué que "les dépenses publiques connaitront en 2020 une baisse de -9,2 %, due à la baisse des dépenses de fonctionnement (près de -1,2 %) et des dépenses d'équipement (-20,1 %), et ce "après les opérations de régulation et et d'encadrement des dépenses de l'Etat", souligne la même source.

Quant aux recettes publiques et en dépit de la hausse qu'elles ont enregistrée, soit 5,3 % pour la fiscalité ordinaire, elles connaitront, de façon générale une baisse de -8,3 % en raison de la fiscalité pétrolière qui atteindra 2.200,3 milliards de dinars en 2020, ajoute le communiqué.

Le PLF-2020 repose sur "des perspectives prudentes des recettes de fiscalité pétrolière à la lumière de la conjoncture marquée par l'instabilité des marchés des hydrocarbures".

Il prévoit "outre le maintien de la politique sociale de l'Etat, une croissance économique relative et une grande rationalisation des importations des biens et services avec un taux d'inflation maitrisé".