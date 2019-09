Handball - Division Excellence : coup d’envoi le 11 octobre prochain

Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 du championnat national de handball, Division Excellence, sera donné le 11 octobre prochain. La décision a été prise ce jeudi à l’issue de la réunion qui a regroupé le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, avec les présidents des clubs de l’élite.

Outre la date du début de la nouvelle saison handballistique, il a été décidé également de reconduire le même système de compétition adopté lors de l’exercice écoulé avec un championnat à deux groupes A et B.

Les nouveaux venus en Division Excellence ont pour noms le MC Oued Tlélat et le MM Batna. Ces derniers remplacent le HBC El Biar et le CR El Harrouch relégués à l’issue de la saison écoulée.

Le Groupe A est composé de : MM Batna (nouveau promu), ES Arzew, JS Saoura, C Chelghoum Laïd, CR Bordj Bou Arréridj, ES Aïn-Touta, IC Ouargla, MC Saïda.

Pour sa part, le Groupe B est constitué de : MC Oued Tlélat (nouveau promu), MB Tadjenanet, JSE Skikda, O El-Oued, GS Pétroliers, CRB Baraki, OM Annaba, CRB Mila.

Pour rappel, le CR Bordj Bou Arréridj a réussi un coup de maitre la saison dernière en remportant le premier titre de champion de son histoire.

Par ailleurs, la finale de la Supercoupe d’Algérie, qui se joue entre le vainqueur du championnat à celui de la Coupe d’Algérie, aura lieu le 20 septembre prochain à la Coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Chez les dames, les fans de la petite balle auront droit à une nouvelle confrontation entre le GS Pétroliers et le HBC El Biar, dans un derby algérois prévu à 15h00. De son côté, la finale chez les messieurs commencera à 17h00 et sera animée par le CR Bordj Bou Arréridj et le GS Pétroliers, une autre affiche qui promet également.

Mohamed Kermia