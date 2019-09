Ligue 1 – 4e journée : le CABBA s’empare des commandes

Le CA Bordj Bou Arreridj a pris seul les commandes du championnat national de Ligue 1 à l’issue du nul ramené de Constantine, face au CSC (2-2), ce jeudi à l’occasion de la suite de la 4e journée.

Dans un derby de l’Est à rebondissements, le CABBA aurait pu prétendre à mieux. En effet, les Criquets ont réussi à prendre l’avantage par deux fois grâce à Benayad (23') et Djahnit (79'). Toutefois, les Constantinois ont su trouver le moyen de recoller à la marque par l’intermédiaire de Abid (24) et Boudebouda (85).

Ce point du nul fait les affaires des Bordjiens qui s’emparent, provisoirement, de la tête du classement avec 8 points. De son côté, le CSC occupe le 12e rang (2 pts) et court toujours après sa première victoire.

Contrairement au CSC, l’ES Sétif est parvenue à débloquer son compteur de victoire en étrillant le NC Magra (3-0). Pour sa part, l’USM Bel Abbès a été tenu en échec par le NA Hussein Dey (1-1).

En ouverture de cette 4e manche, l’AS Aïn M’lila a enregistré lui aussi son premier succès de la saison en battant le MC Oran, mercredi à Aïn M’lila.

Concernant les rencontres : CR Belouizdad - US Biskra, MC Alger - USM Alger, JS Saoura - Paradou AC et ASO Chlef - JS Kabylie, elles n’ont pas encore été programmées par la Ligue de football professionnel (LFP) en raison de l’engagement du CRB, de l’USMA, du PAC et de la JSK dans les différentes compétitions africaines.