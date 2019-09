JS Saoura : Lyamine Bougherara nouvel entraineur

Lyamine Bougherara est le nouvel entraineur de la JS Saoura. Le technicien algérien s’est engagé ce vendredi en faveur des Aiglons du Sud, a indiqué la formation de la JSS sur sa page facebook.

Moins d’une semaine après son départ de l’USM Annaba (Ligue 2), avec qui il n’a pas réussi à gagner le moindre match, Bougherara a déjà trouvé un nouveau point de chute. L’ancien coach du DRB Tadjenanet passe ainsi de l’Est à l’Ouest du pays où il va diriger la barre technique, un poste occupé juste là par l’ancien joueur de la JSS, Mustapha Djalit.

Avec cette nomination, la direction de la JS Saoura espère trouver en la personne de Bougherara l’entraineur idéal pour corriger toutes les lacunes dont souffre l’équipe notamment sur le plan offensif.

Si les Sudistes ont réussi à se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe arabe, ils restent néanmoins sur une défaite à domicile concédée face au MC Alger (0-1).

« C’est un honneur pour moi de diriger une équipe comme la JS Saoura qui est connue pour la stabilité de sa direction et de son effectif. C’est un nouveau challenge pour moi et j’espère être à la hauteur de la confiance placée en moi afin de contribuer au rayonnement de l’équipe sur le plan national et continental », a indiqué Bougherara juste après avoir paraphé son contrat.

En Coupe arabe, la JS Saoura affrontera en 16es de finale la formation saoudienne d’Al Shabab, où évolue le défenseur international algérien Djamel Benlamri. La manche aller aura lieu le 23 septembre prochain au stade du 20 Août 1955 de Bechar (21h00), alors que la manche retour est prévue pour le mardi 1e octobre au stade de Riyadh (18h45).

Concernant le championnat, les camarades de Yahia Cherif seront ce lundi en déplacement à Aïn M’lila pour donner la réplique à l’ASAM (16h00) en match de mise à jour de la 2e journée de la Ligue 1.

Mohamed Kermia