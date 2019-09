4e journée : déplacement périlleux pour le duo de tête

La quatrième journée du championnat de Ligue 2, prévue samedi, s'annonce périlleuse pour les actuels co-leaders, le RC Arbaâ et l'Olympique de Médéa, car appelés à jouer respectivement chez deux équipes de milieu de tableau, en l'occurrence le MO Béjaïa et l'AS Khroub, qui partagent actuellement la septième place avec 3 points.

Certes, le RCA et l'OM ont été irrésistibles en ce début de saison, étant d'ailleurs les seuls clubs à avoir réussi un carton-plein de trois victoires en autant de matchs, mais leurs prochaines sorties s'annoncent comme un sérieux premier test, qu'il n'est pas évident de réussir, surtout que leurs futurs adversaires ont beaucoup à se faire pardonner.

En effet, si au cours de la précédente journée le MOB s'était petitement incliné chez l'OM (1-0), l'ASK, lui, a pris une véritable raclée chez le DRB Tadjenanet, où il s'était lourdement fait battre (6-1).

Une claque que les Khroubis voudront probablement effacer à l'occasion de cette 4e journée, et quoi de mieux que la réception de l'un des actuels co-leaders du Championnat pour se racheter auprès de leurs supporters.

Même dans le bas du tableau, cette 4e journée s'annonce périlleuse pour les mal-classés USM El Harrach et USM Annaba, car appelés eux aussi à affronter des adversaires de taille, particulièrement les Tuniques Rouges d'Annaba, qui reçoivent le RC Relizane (3e/7 pts).

Les Harrachis, eux, seront un peu mieux lotis face au MC El Eulma (7e/3 pts), et la principale difficulté pour eux sera probablement de pouvoir être performants, tout en étant obligés de recevoir hors de leurs bases, en attendant la restauration de leur stade fétiche à Mohammadia.

Le hasard du calendrier a voulu que les quatre autres duels inscrits au programme de cette quatrième journée opposent des clubs de l'Est à des formations de l'Ouest.

En effet, la JSM Skikda et le DRB Tadjenanet recevront respectivement l'OM Arzew et le WA Tlemcen, au moment où la JSM Béjaïa et l'Amel Boussaâda se déplacent chez le MC Saïda et l'ASM Oran.

Des duels entre formations de milieu de tableau, mais qui revêtissent une certaines importance, car susceptibles de rapprocher les vainqueurs de l'actuel peloton de tête.

Toutes les rencontres de cette quatrième journée sont prévues en présence du public, car aucun des clubs hôtes n'est sanctionné d'un huis clos, suivant la dernière programmation de la LFP.

Programme des rencontres : USM El Harrach - MC El Eulma 16h00 JSM Skikda - OM Arzew 16h00 MC Saïda - JSM Béjaïa 16h00 USM Annaba - RC Relizane 16h00 ASM Oran - Amel Boussaâda 16h00 MO Béjaïa - RC Arbaâ 18h00 AS Khroub - Olympique de Médéa 19h00 DRB Tadjenanet - WA Tlemcen 19h00

APS