Un criminel abattu par un détachement de l'ANP à Tizi-Ouzou

Un criminel qui a refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite a été abattu vendredi à Tizi-Ouzou par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, le 13 septembre 2019, un (01) criminel qui était en compagnie de deux complices à bord d'un véhicule touristique près d'Aghrib, dans la wilaya de Tizi-Ouzou (1ère Région militaire), et ce, après avoir refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite. L'opération s'est soldée par la récupération d'un (01) pistolet automatique et d'une carte professionnelle appartenant à un agent de la Sûreté nationale", précise-t-on de même source.

Dans un autre contexte, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale "a saisi, à Naâma (2ème RM), une grande quantité de kif traité s’élevant à 11 quintaux et 75,4 kilogrammes", tandis que des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 86 kilogrammes de la même substance, et ce, lors de deux opérations menées distinctement à Tlemcen (2ème RM)".

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, "a arrêté cinq (05) narcotrafiquants et saisi 9,2 kilogrammes de kif traité et 2 véhicules touristiques, à Sidi-Bel-Abbès (2ème RM)", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé six (06) individus en possession 1.900 comprimés psychotropes et 1.650 unités de différentes boissons et des armes blanches à Ouargla et Laghouat (4ème RM)".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), vingt-cinq (25) individus et saisi 16 groupes électrogènes, 6 marteaux piqueurs, 1 détecteur de métaux et 9 pompes à eau", tandis que "dix (10) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tiaret (2ème RM)".