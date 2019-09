CAF Football Awards / joueur africain 2019 : les 10 candidats connus en octobre

Les dix meilleurs candidats pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019 seront annoncés en octobre et les 5 meilleurs suivra en décembre, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

Le Meilleur joueur africain 2019 sera quant à lui connu lors de la 27ème édition des CAF Football Awards, prévue en janvier 2020 dans la ville égyptienne de Hurghada.

Plusieurs champions d'Afrique algériens devraient figurer sur la liste des nominés notamment le duo: Ismael Bennacer( Milan AC), meilleur joueur de la CAN 2019 en Egypte et le capitaine des Verts Riyad Mahrez (Manchester City).

La course s'annonce palpitante et indécise avec la présence attendue du duo de Liverpool le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah, vainqueur des deux dernières éditions.

Outre le trophée du Meilleur joueur africain de l'année, plusieurs autres catégories sont primées pour le football masculin et féminin, notamment : l’Entraîneur de l'année, le Joueur Espoir de l'année, l’Equipe nationale de l'année, le plus beau But de l'année, les Meilleurs XI de l’année, la Fédération la plus performante de l'année. De nouvelles récompenses qui reconnaîtront des personnalités qui ont fait des contributions exceptionnelles au football africain seront introduites.

"Les récompenses de la CAF constituent un événement important pour le football africain et nous permettent d’honorer les joueurs et les joueuses les plus talentueux de notre grand continent. Cette année, nous présenterons de nouvelles récompenses pour reconnaître et célébrer des contributions exceptionnelles au football africain et des personnalités inspirantes et je m’en réjouis à l’avance." a indique le président de la CAF Ahamd Ahmad.