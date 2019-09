4e journée : le DRBT rejoint le MCS et l’USMA en tête du classement

Le DRB Tadjenanet s’est installé en tête du championnat national de Ligue 2, à l’issue de la 4e journée jouée ce samedi. Tombeur du WA Tlemcen (2-1), le Difaâ a profité également de la défaite des autres co-leaders, le RC Arbaâ et l'Olympique de Médéa.

Ils sont désormais trois clubs à trôner sur la Ligue 2. Le DRB Tadjenanet a rejoint le RCA et l’OM en tête du classement (9 pts) à la faveur de sa précieuse victoire enregistrée à domicile face au WA Tlemcen (2-1), grâce à Hadji auteur d’un doublé (2' et 60').

Fin de série pour le RCA et l’OM

Il n’y aura pas de quatrième succès de suite pour le RC Arbaâ et l'Olympique de Médéa. Les co-leaders ont vu leur belle série d’invincibilité prendre fin ce samedi en déplacement. Le RCA a chuté dans la vallée de la Soummam face au MO Béjaïa (2-1), alors que les Olympiens ont été dominés par l’AS Khroub (2-0).

En dépit de ce premier revers, le RCA et l’OM conservent la tête du classement avec 9 points.

Pour sa part, l’ASM Oran s’est installé au pied du podium (4e – 8 pts) après avoir battu l’Amel Boussaâda (1-0).

Premiers succès pour le MCS et l’USMA

De leur côté, le MC Saïda et l’USM Annaba ont réussi à remporter leur premier succès de la saison. A l’issue de deux victoires étriquées, le MCS a pris le meilleur sur la JSM Béjaïa (1-0), alors que les Annabis se sont imposés sur le même score face au RC Relizane (1-0).

Cinq clubs ne gagnent toujours pas

Après quatre journées, cinq formations n’ont toujours pas gagné le moindre match. En plus de la JSM Béjaïa et de l’Amel Boussaâda, l’OM Arzew s’est incliné hors des ses bases face à la JSE Skikda (2-1), alors que l’USM El Harrach et le MC El Eulma se sont neutralisés à Alger (2-2).

La prochaine journée de la Ligue 2, prévue le samedi 21 septembre prochain, sera marquée par une affiche au sommet entre l’O Médéa et le DRB Tadjenanet.

Programme des rencontres : USM El Harrach - MC El Eulma 2 - 2 JSM Skikda - OM Arzew 2 - 1 MC Saïda - JSM Béjaïa 1 - 0 USM Annaba - RC Relizane 1 - 0 ASM Oran - Amel Boussaâda 1 - 0 MO Béjaïa - RC Arbaâ 2 - 1 AS Khroub - Olympique de Médéa 2 - 0 DRB Tadjenanet - WA Tlemcen 2 - 1

Classement :

# Équipe J Pts 1 DRB Tadjenanet 4 9 2 RC Arbaa 4 9 3 O Médéa 4 9 4 ASM Oran 4 8 5 RC Relizane 4 7 6 WA Tlemcen 4 7 7 MO Bejaia 4 6 8 AS Khroub 4 6 9 MC Saida 4 5 10 JSM Skikda 4 5 11 MC El Eulma 4 4 12 OM Arzew 4 3 13 USM Annaba 4 3 14 A Bou Saada 4 2 15 JSM Bejaia 4 2 16 USM El Harrach 4 1

Mohamed Kermia