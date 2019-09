L'économiste Abdelhak Lamiri : le pouvoir d’achat va, chaque année, perdre environ 1,5% de sa valeur

Qualifiant la situation sociale de «très complexe», l'économiste Abdelhak Lamiri prévient que le pouvoir d'achat des Algériens va, chaque année, perdre 1,5% de sa valeur.

Lors de son passage, ce dimanche, dans l’émission l’invité de la rédaction de la radio Chaine 3, M. Lamiri a appelé à des mesures d’urgence pour freiner cette érosion du pouvoir d’achat, en attendant, dit-il, la mise en place d’une «stratégie globale».

Suppression de la règle 51/49 : «c’est une bonne chose»

D'après lui, cette stratégie globale doit prendre en considération les leçons de l’échec et donner lieu à des réformes structurelles aux fins d'améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs étrangers. «L’Algérie, relève-t-il, n’attire qu’un milliard de dollars en terme d’investissement étranger, alors que le Maroc en capture 2,5 milliards de dollars et que l’Egypte, qui n’a pas d’économie florissante, attire plus de 7 milliards de dollars d’IDE».

M. Lamiri salue au passage, la suppression de la règle des 51/49 instituée en 2009. la considérant comme « une bonne chose », Il juge qu'elle doit donner lieu à des « mesures d’accompagnement pour avoir une attractivité de l’investissement». L’Algérie doit, de plus, selon cet économiste, moderniser les administrations et les banques mais aussi développer les ressources humaines.