Un festival à Alger pour la promotion des traditions méditerranéennes

Musique, danse et conférences sur le patrimoine et les traditions culturelles de la Méditerranée sont au programme de la première édition du Festival "Traditions et innovation des cultures méditerranéennes", à partir du 16 septembre à Alger

Organisé par l'Association algérienne de promotion de la musique et des arts graphiques de la scène (Acpmac) et "Oltre Art", association italienne pour la promotion et la création des évènements culturels, ce festival de trois jours se veut une "plateforme d'échanges" pour la diffusion des traditions culturelles des deux pays.

La cantatrice et soprane Giorgia Valbonesi, animera à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaih un concert de chant andalous-lyrique avec la participation des élèves de l'Institut national supérieur de musique (Insm) aux côtés de choristes et chorégraphes de l'Académie Profil.

Des conférences sur l'histoire, le patrimoine et les cultures de la Méditerranée animées par des universitaires italiens, sont également au menu de cet évènement.

Béatrice Borghi et Rolando Dondarini, enseignants à l'université de Bologne et chercheurs en histoire, animeront une conférence sur les cultures méditerranéennes et les similitudes des traditions culinaires et artistiques notamment entre l'Algérie et l'Italie.

Prévu jusqu'au 19 septembre, le Festival culturel Traditions et innovation des cultures méditerranéennes est organisé avec le soutien du ministère de la Culture, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) et l'Institut culturel italien.

Il vise à "promouvoir les formes de citoyenneté active" à travers une compréhension du patrimoine et des traditions en partage entre les pays méditerranéens, selon ses organisateurs.

APS