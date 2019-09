Djellab examine avec le secrétaire d'Etat britannique au commerce international la coopération bilatérale

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a examiné, lundi à Alger, avec le Secrétaire d'Etat britannique au commerce international, Conor Burns la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, ainsi que les moyens de leur renforcement à la lumière de la sortie du Royaume Uni de l'UE (Brexit), a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

Dans le cadre de la visite du responsable britannique en Algérie visant à poursuivre les consultations sur les relations commerciales bilatérales, "les deux parties ont évoqué les relations excellentes qui lient les deux pays", ajoute la même source.

Lors de cet entretien, M. Djellab a réaffirmé que les sociétés britanniques étaient les bienvenues en Algérie pour investir dans tous les domaines, appelant le partenaire britannique à contribuer à l'augmentation de la part des exportations de l'Algérie hors hydrocarbures en tirant profit de l'expérience britannique en matière d'exportation.

Le ministre a encouragé, dans ce sens, l'ouverture davantage de sociétés dans le cadre de la stratégie du Gouvernement visant à préserver les équilibres de l'économie nationale et les réserves de change et promouvoir le commerce algérien dans les marchés mondiaux et continentaux, a précisé la même source.

De son côté, le Secrétaire d'Etat britannique au commerce international a affiché la disponibilité du Royaume Uni à œuvrer à l'élargissement des relations économiques, à l'établissement davantage de coopérations et de partenariats devant le souhait des entreprises et des hommes d'affaires britanniques d'accéder au marché algérien et investir en Algérie, notamment dans le domaine des nouvelles technologies.

Il s'est félicité, à ce propos, de la volonté politique des autorités algériennes en faveur des investisseurs, traduite par la levée des contraintes de la règle "49/51", prévue dans le projet de loi de l'exercice 2020.

M. Burns a mis en valeur, en outre, les grandes potentialités que recèlent les deux pays pour le raffermissement de leurs relations économiques ainsi que et les nombreuses opportunité qui s'offrent aux sociétés des deux pays pour la mise en place de partenariats prometteurs dans plusieurs domaines, d'autant que le Royaume Uni a élaboré un programme de promotion des investissements en Algérie.

Les deux parties se sont accordées à généraliser l'expérience britannique en Algérie en matière de start-up dans le domaine du numérique, en vue de les associer au développement économique, a conclu le communiqué.

APS