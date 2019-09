AG extraordinaire de la FAF : adoption d'un nouveau système de compétition

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) réunis ce mardi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en session extraordinaire, ont adopté à l'unanimité un nouveau système pyramidal de compétition, à partir de la saison 2020-2021.

Lors de cette session, 97 membres de l'AG ont approuvé la nouvelle formule de compétition, alors qu'un seul membre, le président de la JS Saoura, a voté contre.

Le nouveau système de compétition prévoit la création d'une seule Ligue professionnelle à 18 clubs, et une Ligue 2 amateur à deux groupes de 16 clubs chacun (centre-est et centre-ouest) à partir de la saison 2020-2021.

Il a été décidé également la création d'une division amateur composée de six groupes, renfermant 16 clubs chacun.

Enfin, au pied de la pyramide, l’on retrouve un palier Régional, subdivisé en 2 sections, R1 et R2, comprenant chacune des groupes de 16 clubs, alors qu’au niveau "Wilaya", il est prévu un seul groupe "Honneur" pendant que le palier "Pré- Honneur" reste assujetti au nombre des équipes engagées Les modalités d'accession et de rétrogradation seront prédéfinies lors de la prochaine réunion du bureau fédéral prévue fin septembre.

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, s'est félicité de l'adoption du nouveau système de compétition, qualifiant cela de "décision historique" et "adoptée en conformité avec les règlements régissant la FAF".

Selon le président de la FAF, le système de compétition est annoncé au début de chaque saison sportive et non pas avant, soit une fois le nombre de clubs engagés connu comme le rappellent les articles concernant les modalités d’accession et rétrogradation.

Le nouveau système pyramidal de compétition a pour objectif "de sauver le professionnalisme en réduisant le nombre de clubs professionnels", avait, rappelle-t-on, indiqué récemment Kheireddine Zetchi .

Les travaux de l'AG extraordinaire de la FAF ont été marqués par l'absence du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, pour des raisons inconnues jusque-là.

Une absence qui a suscité des interrogations au sein de l'AG.

APS