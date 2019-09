Installation du jury du Prix du président du journaliste professionnel : Rabehi confiant dans l'accompagnement de la présidentielle par les médias

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi a procédé mardi à Alger, à l`installation des membres jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, dont le thème est consacré cette année aux "Vertus du dialogue".

M. Rabehi qui a profité de l'ocasion pour parler de la présidentielle, a exprimé sa "grande confiance" en les médias pour leur capacité à accompagner "l'œuvre politique qui consiste à assurer les meilleures conditions" de l'organisation de ces élections, qui sont la "voie salutaire pour permettre à notre pays de consolider sa stabilité et sa sécurité".

Il a également salué l'Armée nationale populaire (ANP) qui a apporté une contribution "significative" et a assuré un "accompagnement certain" aux revendications du peuple algérien, lesquelles sont consacrées dans tous les textes légaux, administratifs et politiques.

Les membres du Jury

Présidé par le directeur de l'Ecole supérieure de journalisme et des sciences de l'information, Pr Abdeslam Benzaoui, le jury est constitué de Khadidja Khelifi, représentant du ministère de la Communication, Mahdia Belmessek, représentante du ministère des Finances, Mohmaed Kechroud, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Hassen Mandjour, représentant du ministère de la Culture.

Il s'agit également de Bouzid Ould El Hossine, représentant de la Télévision nationale, de Mohamed Badreddine, représentant de la Radio nationale, Ahmed Merabet, représentant de la presse publique, Abdelwahab Djakoun, représentant de la presse privée, Faïza Yakhlef et Abdelhamid Sahel, représentants de la Faculté des sciences de la l'information et de la communication.

Le Prix du président de la République du journaliste professionnel a été institué en "signe de reconnaissance au parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération nationale et d’appui aux efforts des professionnels de la presse nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique".

L'objectif étant d'"encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, stimuler l’excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite et récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue".

Les intéressés par ce concours, dans sa 5ème édition, doivent adresser leurs dossiers de participation au président du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, au ministère de la Communication, par voie postale avant la date limite fixée au 10 octobre 2019.

APS