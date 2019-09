Mouvement populaire : forte mobilisation des étudiants pour leur 30ème mardi de protestation pacifique

Les étudiants ont organisé, ce mardi, leur 30ème acte de mobilisation pacifique à travers le pays, en organisant des marches et des rassemblements. Les protestataires ont réitéré leur rejet des élections avant le départ des figures de l’ancien système et ont appelé à cesser les interpellations et à la libération des détenus du mouvement populaire.

A Alger, comme à l’accoutumée, la manifestation des étudiants, rejointe par de nombreux citoyens, s’est ébranlé de la Place des Martyrs. Les protestataires ont sillonné plusieurs artères menant vers la Grande Poste, point d’arrivée de leur marche.

« Ils étaient nombreux pour ce nouveau mardi de contestation », rapporte Mohamed Lamine Aberkane, de la radio Chaine 3, qui a couvert la marche des étudiants à Alger, ajoutant que les manifestants « ont affiché leur volonté d’empêcher que le système se régénère ».