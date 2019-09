Ghardaïa : lancement d’une opération de distribution de 2.191 terrains à bâtir

L’opération de remise des décisions d’attribution de 2.191 parcelles de terrain destinées à l’auto-construction avec une aide de l’Etat vient d’être lancée dans la commune de Ghardaïa, a révélé mercredi le directeur du logement de la wilaya, Abdelhalim Melat.

Ces parcelles individuelles, localisées sur un site situé dans le nouveau pôle urbain de Oued Nechou à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la commune, ont été circonscrites après étude d’aménagement et des travaux de viabilisation avant de les céder en lots aménagés pour l’auto-construction aux citoyens demandeurs, a expliqué à l'APS M.

L’opération de répartition des lots pour chaque citoyen demandeur et éligible à cette formule a été réalisée sur la base de critères établis au préalable par les membres de l’Assemblée populaire communale (APC) de Ghardaïa, a affirmé de son côté le président de l’APC, Omar Fekhar.

Les dossiers des demandeurs, au nombre de plus de 10.000, ont été classés selon une notation qui a déterminé les bénéficiaires (1.689 bénéficiaires mariés, 365 célibataires, 89 femmes divorcées et 48 veuves), a détaillé le président de l’APC.

La liste des bénéficiaires a été affichée au siège de l’APC et les annexes de la commune ainsi que sur les réseaux sociaux afin de permettre à l’ensemble des citoyens insatisfaits de faire un recours, a souligné M.Fekhar .

L’étude des dossiers des bénéficiaires est également effectuée par la Caisse nationale du logement (CNL) afin de bénéficier d’une aide de l’Etat d’une valeur d’un million de Dinars, a ajouté le P/APC assurant que toute personne ayant déjà bénéficié d’une aide de l’Etat sera exclu de la liste.

Au Total, 25.271 parcelles de terrain sur un quota de 30.000 dont a bénéficié la wilaya de Ghardaïa ont été attribuées à travers l’ensemble des daïras de la wilaya, a indiqué le directeur du logement de la wilaya, précisant que seul 19.788 ont entamé les travaux.

Près de 2.000 hectares de foncier public, répartis sur les treize communes de la wilaya, ont été mobilisés pour l’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction accompagnée d’une aide financière de l’Etat, en application de l’instruction interministérielle N-6 du 1er décembre 2012 relative au développement de l’offre de foncier public dans le sud afin d’y résorber l’important déficit en logements accumulé durant des années et donner aux citoyens le moyen d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabilisé, signale-t-on.

Les parcelles individuelles, dont la superficie varie entre 200 et 250 m2 et qui sont réparties sur 66 sites, ont été circonscrites après l’élaboration des études d’aménagement dans les différentes communes de la wilaya et viabilisées, avant d’être cédées en lots aménagés destinés à l’auto-construction aux citoyens demandeurs.

Le parc de logement de la wilaya de Ghardaïa se compose de plus de 119.695 unités, tous types confondus, et le taux d’occupation du logement (TOL) dans la wilaya est estimé à 3,87 personnes par habitation, selon les données du secteur.