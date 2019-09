CHAN 2020 - Eliminatoires : Algérie - Maroc, Moussaoui et Koudri appelés à la rescousse

Blessés, le gardien du CA Bordj Bou Arréridj Zakaria Boukhelfaya et le milieu de terrain du MC Alger Miloud Rebaï ont déclaré forfait pour le prochain match de l'Equipe nationale des joueurs locaux, prévu samedi à Blida face au Maroc, dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2020), a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

"Boukhelfaya et Rebaï ont été libérés du stage bloqué actuellement en cours du Centre technique national de Sidi-Moussa, et le staff technique les a remplacés respectivement par le gardien du Paradou AC, Toufik Moussaoui et le milieu récupérateur de l'USM Alger, Hamza Koudri" a précisé la FAF dans un communiqué, sans donner plus de détails sur la nature des blessures dont souffrent Boukhelfaya et Rebaï.

Deux nouvelles défections donc au sein de l'effectif des Verts, après ceux des Constantinois Hocine Benayada, Smaïl Belkacemi et Islam Chahrour, laissés à la disposition de leur club, le CSC, en prévision du match "retour" contre Al-Muharraq du Bahrein (0-2) disputé mardi à Manama, dans le cadre du tour préliminaire de Ligue des champions arabes.

Le match Algérie - Maroc est prévu samedi, à 19h15, au stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que la phase finale du CHAN-2020 se déroulera au Cameroun.

Le Botswanais Joshua Bondo au sifflet

 La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre international botswanais, Joshua Bondo, pour diriger le match Algérie-Maroc prévu samedi 21 septembre à 19h15 au stade Mustapha Tchaker (Blida) pour le compte des éliminatoires aller du championnat d'Afrique des nations CHAN 2020 dont la phase finale aura lieu au Maroc.

Il sera assisté par Arsinio Maringola (Mozambique) et Souru Phatsoane (Lesotho).

En prévision de la manche aller, le sélectionneur du Maroc A', Lhoussaine Ammouta, a fait appel à 24 joueurs .

Selon la presse marocaine , la sélection A' partira à destination de l’Algérie ce jeudi et une conférence de Houcine Ammouta est prévue avant le match.

A noter que le sélectionneur des locaux marocain sera privé de certains joueurs clés pour cause de blessure à l'instar du défenseur du Raja, Badr Benoun, Omar Boutayeb et Abdelkrim Baadi .

Avant d'affronter l'Algérie, les Marocains ont disputé deux matchs amicaux au stade de Marrakech contre respectivement le Burkina Faso (1-0) et le Niger (2-0).

Le match retour entre les sélections marocaine et algérienne aura lieu le 18 octobre au Maroc.

La liste des 24 convoqués :

– Ahmed Reda Tagnaouti, Walid El Karti, Ayoub El Kaabi, Badi Aouk, Mohamed Nahiri, Ismail El Haddad, Achraf Dari, Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca) – Anas Zniti, Soufiane Rahimi, Ayoub Nanah, Mahmoud Benhalib, Hamid Ahaddad, Zakaria El Ouardi (Raja de Casablanca) – Zouhir Laaroubi, Ismail Mokadem, Omar Namsaoui (Renaissance de Berkane) – Marouane Hadhoudi, El Mehdi Karnass (Difaa Hassani D’El Jadida ).

-Soufiane Bouftini, Karim Berkaoui (Hassania d’Agadir).

– Mohamed El Morabit (Olympique de Safi).

– Mohamed Ali Bamaâmar (AS FAR).