Lancement de la campagne nationale de prévention des risques des inondations

La campagne nationale de prévention des risques des inondations et des pluies saisonnières a été lancée mercredi par l'unité secondaire de la protection civile du pôle urbain Hamla 3 relevant de la commune de Oued Chaâba (wilaya de Batna) en présence de cadres de la Direction générale de la protection civile et de représentants locaux des secteurs concernés.

Se poursuivant jusqu'au 23 septembre en cours, la campagne englobe toutes les wilayas du pays, a affirmé à l’APS le directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, le colonel Farouk Achour, précisant que la manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention de différents dangers au niveau national, mis au point par la Direction générale de la protection civile.

"Cette initiative vise à sensibiliser les citoyens des dangers des inondations et des pluies saisonnières et d’informer sur les moyens de les éviter, en leur donnant des conseils et des directives afin de pouvoir agir de manière adéquate avant, pendant et après l’avènement d’une situation dangereuse", a-t-il ajouté.

Le colonel Achour a également rappelé les récentes intempéries ayant affecté l'ensemble du bassin méditerranéen sans exception au cours desquelles certaines régions du pays ont enregistré des précipitations importantes en très peu de temps, provoquant souvent des inondations subites.

A ce propos, le directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile a indiqué que les services de son institution ont recensé, durant la même période et à l’échelle nationale, plus de 7000 interventions ayant permis de secourir et sauver d’une mort certaine 120 personnes emportées par les inondations, alors que 11 personnes sont décédées suite aux pluies torrentielles.

Une exposition a été organisée, à l’occasion, à la Place de la Liberté du centre-ville de Batna, portant sur les divers équipements d’intervention utilisés par les services de protection civile lors des inondations, en plus de conseils prodigués aux citoyens pour prévenir les dangers des inondations.

Des brochures sur les comportements adéquats à adopter pour se prémunir des risques d’inondations ont été distribuées.

Une caravane de sensibilisation, organisée avec la participation de nombreux secteurs concernés, notamment les travaux publics et l'Office national de l’assainissement, a sillonné plusieurs quartiers de la ville avant de s’arrêter à l'école primaire Emir Abdelkader, au centre-ville de Batna, où les agents de la protection civile ont dispensé un cours pédagogique aux élèves et enseignants de cet établissement scolaire autour du thème de la prévention des risques des inondations.

La caravane sillonnera, par ailleurs, plusieurs communes de la wilaya, particulièrement celles exposées aux risques des inondations, à l’instar de Oued Chaâba, Barika, Chemora et Ksar Belezma, et organisera des rencontres de proximité avec les citoyens et les élèves, a affirmé, pour sa part, le directeur local de la protection civile, le colonel Djamel Khemmar.

APS