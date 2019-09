L’ANIE dément avoir élu domicile au niveau du palais du Gouvernement

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a démenti samedi des informations de presse prétendant qu’elle avait élu domicile provisoirement pour ses premières réunions au niveau du palais du Gouvernement.

L’autorité apporte un démenti formel à cette assertion et précise qu'elle n’a jamais occupé un quelconque espace du siège du Gouvernement pour quelque période que ce soit et que son siège est au palais de Nations.

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé le 14 septembre courant à la signature de la loi organique relative à l'Autorité nationale indépendante en charge des élections.

Cette Autorité permanente et indépendante, jouit du statut de personne morale et de l'indépendance administrative et financière.

Elle a pour missions de "concrétiser et approfondir la démocratie constitutionnelle et promouvoir le régime électoral conduisant à l'alternance pacifique et démocratique au pouvoir".

Son siège se situera à Alger avec des antennes au niveau local et auprès de la communauté nationale à l'étranger.

Elle veillera "à la préparation, à l'organisation, à la gestion, à la supervision et à la surveillance des élections".

En matière de surveillance des élections, l'Autorité veille à garantir "la transparence et la régularité" du scrutin lors des étapes de sa préparation et de son organisation.

