Régénération des superficies forestières : 43 milles jeunes pousses vont être plantées sur deux années

Quelques 43 millions d’arbres de diverses essences vont être plantés, en deux années, à travers différentes régions forestières de l’Algérie, à l’occasion de l’annuelle opération de reboisement prévue pour se dérouler, à partir de 25 octobre, sous le slogan « un arbre pour chaque citoyen ».

La commission en charge de cette opération, réunie dimanche au siège du ministère de l’Agriculture a fait savoir que 25 millions d’arbres seront plantés à partir de cette année et que les 18 millions d’autres le seront à partir de l’année d’après.

Eu plus des plantations réalisées par les services forestiers, il est prévu de faire symboliquement participer des élèves des cycles primaire, moyen et secondaire, ceux de l’enseignement supérieur ainsi que des travailleurs de différents secteurs d’activités, publics et privés .

La sous-directrice des reboisements et des pépinières à la direction générale des Forêts, Sabrina Rachedi, explique que l’intérêt, pour sensibiliser le plus grand nombre d'Algériens à la protection du patrimoine forestier national, est d’impliquer les institutions publiques et des opérateurs économiques à participer à ces activités de reboisement, prévues pour se dérouler entre les mois d’octobre 2019 et mars 2020.

Ces dernières, dit-elle, devraient apporter leur contribution entre le moment où les plants ont été mis en terre et le mois de mars prochain, une période durant laquelle « il faudra régulièrement arroser ces derniers, entretenir les cuvettes entourant chaque plants et remplacer ceux qui n’ont pas pris pied ».