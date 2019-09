Charfi: la prochaine présidentielle sera à la hauteur des aspirations du peuple

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a déclaré, sur les ondes de la Chaine 1, que la prochaine élection présidentielle sera «à la hauteur des aspirations du peuple» à la faveur de la révision des lois électorales et « l'adoption d'une nouvelle application » pour l'assainissement des listes électorales.

« Le prochain scrutin présidentiel, affirme-t-il, sera à la hauteur des aspirations du peuple algérien, tel qu'il attendait de la création de l'ANIE conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, et ce, à la faveur de la révision des lois régissant les élections qui ouvrent la voie à la participation du citoyen et garantissent son droit à choisir le président de la République». Il annonce, dans le même sillage, que «l'adoption d'une nouvelle application pour l'assainissement des listes électorales".

Cette application, «garantit l'efficacité et facilite l'assainissement des listes électorales à travers le traitement automatique de la situation de l'électeur», et «met fin aux procédures complexes qui ont constitué un fardeau pour le citoyen», a-t-il précisé, assurant que grâce à cette application, « le citoyen souhaitant s'inscrire n'a qu'à se rapprocher de la commune de naissance ou de résidence, et le reste de la procédure se fera automatiquement ».