5e journée : le NAHD bat l’ESS et s’offre son premier succès

Le NA Hussein Dey a peiné pour venir à bout de l’ES Sétif (4-3) en match comptant pour la 5e journée du championnat national de Ligue 1, disputé lundi au stade Omar Hamadi (Alger).

Dans une rencontre à rebondissements, les Sang et Or ont cru faire le plus dure en bouclant la première période avec une avance de 3 buts, grâce à Zerdoum (4', 20') et Boutmene (17').

Toutefois, les Sétifiens se sont repris dès la fin de la pause citron en égalisant par l’entremise de Souibaâ (46', 53') et Laribi (48').

Surpris par le retour en grâce des visiteurs, les Nahdistes ont pu compter sur Zerdoum (64’), auteur d’un triplé, pour repasser devant au tableau d’affichage et enregistrer par la même occasion leur premier succès de la saison.

A la faveur de cette victoire, le NAHD remonte provisoirement à la 8e position (6 pts) alors que l’ESS occupe, temporairement, la 11e place (4 pts).

Pour rappel, cette 5e journée a débuté le 15 septembre dernier avec la victoire à l’extérieur du MC Alger sur la pelouse du MC Oran (2-3). Cinq autres rencontres auront lieu ce mardi, à partir de 16h00, alors que la rencontre USM Alger - JS Saoura n’a pas encore été programmée par la Ligue de football professionnel (LFP).