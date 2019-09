Nouveau mardi, 31ème, de mobilisation des étudiants : ils rejettent les élections avant le départ de l’ancien système et des figures qui l’incarnent

Grande mobilisation des étudiants pour leur 31ème mardi de suite. Ils ont organisé des marches et des rassemblements, à travers le pays, pour dénoncer les violations des libertés, réclamer la libération des détenus d’opinion et réitérer leur rejet des élections avant le départ de l’ancien système et des figures qui l’incarnent.

A Alger, les étudiants étaient nombreux à marcher, en empruntant leur traditionnel itinéraire, allant de la Place des Martyrs à la Grande Poste. Mais aujourd’hui, se fut « un mardi plutôt calme par rapport à la semaine dernière ou de nombreux étudiants ont été interpellés par les forces de l’ordre », signale Mohamed Amine Aberkane, qui a couvert la marche des étudiants à Alger pour la radio Chaine3.

Et comme à l’accoutumée, de nombreux citoyens, de tout âges et de toutes conditions, ont pris part aux marches et aux rassemblements des étudiants.