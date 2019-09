Championnat arabe des clubs : le GS Pétroliers est en demi-finale

Le GS Pétroliers s’est qualifié pour les demi-finales de la 35e édition du championnat arabe des clubs de handball suite à sa victoire enregistrée, ce vendredi à Amman (Jordanie), face à la formation marocaine du Raja Agadir (31-24).

Face à un sérieux client, le GSP a montré deux visages dans ce derby maghrébin. Les camarades de Messaoud Berkous, homme du match, ont mal débuté cette partie. Les deux équipes ont fait jeu égale mais les Marocains ont réussi à regagner les vestiaires avec un but d’avance (13-12).

En seconde période, les Algérois ont su corriger leurs lacunes pour élever leur niveau de jeu. Les protégés de Zeguili ont profité également d’un long passage à vide de leur adversaire du jour afin de prendre le large au tableau d’affichage.

Dans les deux premiers quarts de finale, le derby qatari animé par Al Qatar et Al Gharafa est revenu logiquement à ce dernier, vainqueur sur le score de 31 à 20. De son côté, le derby koweïtien disputé entre Burqan et Al Koweït a connu une issue des plus inattendue. En effet, le club de Burqan qui a enchainé trois défaites lors du premier tour a créé la surprise en sortant Al Koweït (21-20).

Les quatre formations encore en lice profiteront dimanche d’une journée de repos avant de reprendre la compétition lundi avec les demi-finales. Le GS Pétroliers jouera face à Burqan, invité surprise du carré d’As. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors du premier tour dans un match soldé par un large succès des Pétroliers (28-17).

Pour sa part, Al Gharafa du Qatar affrontera Al Wehda d'Arabie saoudite. Ce dernier s'est hissé dans le dernier carré aux dépens des Tunisiens de l’ES Tunis (28-27).