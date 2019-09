Mobilisation citoyenne pacifique – vendredi 32 : le hirak persiste pour un changement radical du système

Les villes d'Algérie n’ont pas désempli en ce 32ème vendredi consécutif de la mobilisation citoyenne pacifique. Encore une fois, les hirakiens ont battu le pavé à travers les rues et ruelles de la capitale et des autres wilayas qui ont vibré au rythme des slogans scandés en chœur revendiquant le changement radical du système et le départ de ses figures de proue.

Les manifestants désirent, entre autres revendications, le refus du come-back des anciennes figures du système et la libération des détenus du hirak.