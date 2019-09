Coupes africaines des clubs (16e de finale) : L'USMA, la JSK et le PAC passent, le CRB éliminé

L'USM Alger et la JS Kabylie ont décroché leur billet pour la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, à l'issue des seizièmes de finale retour disputés dimanche, alors qu'en coupe de la Confédération, le Paradou AC s'est qualifié pour les 16es de finale bis, contrairement au CR Bélouizdad.

En déplacement au Kenya pour la manche retour des 16è de finale, l'USMA n'a pas fait de détails face à la formation de Gor Mahia, remportant le match sur le score de 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant Aymen Mahious inscrits dans le premier quart d'heure du jeu (4 et 16).

Les hommes de Bilal Dziri confirment ainsi leur large succès (4 à 1) réalisé au match aller à Blida.

Finaliste malheureux de cette prestigieuse compétition africaine en 2015, le champion d'Algérie en titre tentera d'aller le plus loin possible et pourquoi remporter le titre qui lui manque à son palmarès.

Le second club algérien qualifié à la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique est la JS Kabylie qui a assuré sa qualification non sans peine, en Guinée, en écartant aux tirs au but (5 - 3) les Guinéens de Horoya Conakry.

Ces derniers ont gagné le match retour sur le même score de 2 à 0, acquis par la JSK au match aller à Tizi-Ouzou, d'où le recours à la séance des tirs au but qui a tourné à l'avantage des Algériens.

A noter que la JSK a joué en infériorité numérique dès la 40e minute de jeu, suite à l’expulsion de son défenseur central Souyad.

Les hommes d'Hubert Velud retrouvent ainsi la phase de poules de la Ligue des champions après huit ans d'absence.

Leur objectif est d'aller le plus loin possible dans cette compétition qu'ils ont remportée à deux reprises en 1981 et 1990 sous son ancienne formule.

Dans l'épreuve de la coupe de la Confédération, le Paradou AC, pour sa première participation à une compétition continentale, a validé son billet pour les 16es de finale Bis, en faisant match nul, dimanche à Tunis, devant les Tunisiens du Club Sportif Sfaxien 0 à 0.

Le Paradou AC avait dominé son homologue tunisien lors du match aller sur le score de 3-1.

En revanche, le deuxième représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, a été éliminé, après sa défaite devant les Egyptiens du FC Pyramids 1 à 0, en match retour des 16es de finale, disputé dimanche soir au stade du 5-juillet (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jean Antui (56') pour les Egyptiens.

Le Chabab s'était neutralisé avec le club égyptien 1 à 1 lors de la manche aller disputée le 14 septembre au stade du Caire.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions et des 16es de finale "bis" de la Coupe de la Confédération aura lieu le mercredi 9 octobre au Caire (19h00 locales, 18h00 algériennes).

