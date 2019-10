Ordre des architectes : la révision des honoraires réclamée pour préserver la profession des effets de la crise

La crise économique que traverse le pays affecte, visiblement, toutes les couches de la société. Après les salariés, c’est autour des architectes de réclamer «la révision de leurs honoraires et des contrats d'architectes relatifs à la commande publique».

«L'impact de la conjoncture difficile à laquelle fait face la profession» a été le leitmotiv de la rencontre régionale organisée, ce dimanche, à Médéa par l'ordre des architectes.

«Les membres du conseil de la région centre, issus de 13 wilayas, ont jugé primordial d'apporter des correctifs aux anciens textes réglementaires de façon à les adapter avec la nouvelle conjoncture économique et permettre ainsi de préserver la profession des effets de la crise qui secoue, depuis quelques années, le secteur de l'habitat et de l'urbanisme», rapporte l’APS.

L'obligation du contrat d'architecture et la mise en place d'un barème national unifié pour la commande privée sont en mesure, selon les participants à cette rencontre préparatoire, organisée en prévision du prochain congrès national, prévu fin décembre prochain, de "limiter l'impact de cette crise et de doter la profession d'un arsenal réglementaire à même de contribuer à l'émergence d'une véritable politique national d'architecture", ont-ils souligné.

Concernant le point relatif à l'obligation du contrat d'architecte, les intervenants considèrent que l'objectif est de permettre de réglementer la commande privée, le contrôle de l'exécution des travaux de réalisation afin d'assurer leurs conformités avec les plans approuvés et les prescriptions du permis de construire.

La mise en placer d'un barème national unifié des honoraires des architectes assurera, non seulement des prestations de qualité aux standards reconnus, mais également évitera l'apparition de pratiques concurrentielles susceptibles de pénaliser une région par rapport à une autre en l'absence d'un barème précis applicable à tous les bureaux d'étude ou architectes exerçant sur le territoire national, a-t-on fait observer.

La révision du règlement intérieur du Conseil national de l'ordre des architectes, des obligations professionnelles, ainsi que les conditions et les modalités d'exercice de la profession d'architecte urbaniste et le code des stagiaires ont été débattus lors de cette rencontre, marquée par la présence des directeurs des logements (DL) et de l'urbanisme, l'architecture et la construction (DUAC) des wilayas du centre du pays.