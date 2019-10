Pour leur 32ème marche, les étudiants réitèrent leur "rejet des élections avant le départ des résidus de l’ancien système"

Les étudiants ont organisé aujourd’hui, à travers le pays, leur 32ème mardi de mobilisation. Ils ont réitéré, une nouvelle fois, leur « rejet des élections avant le départ des résidus de l’ancien système » et réclament la « libération de tous les détenus du hirak ».

A Alger, les étudiants ont marché sous un impressionnant dispositif de sécurité, ils ont scandé « non à la tenue d’une élection présidentielle en présence des figures de l’ancien régime », « pour une Algérie libre et démocratique, « une justice indépendante » et « la libération de tous les détenus du hirak », rapporte Mohamed Amine Aberkane de la radio Chaine 3.

Comme à l’habitude, de nombreux citoyens ont rejoint les marches et les rassemblements des étudiants.