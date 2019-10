Tour Iran-Azerbaïdjan (2e étape) : Reguigui gagne et s’empare du maillot jaune

L’Algérien Youcef Reguigui s’est emparé du maillot jaune de leader de la 34e édition du tour international Iran-Azerbaïdjan après avoir remporté la seconde étape disputée ce jeudi entre Aras et Khoy.

Vainqueur au sprint, Reguigui a parcouru les 180 kilomètres du jour en 4:25:07. Le coureur de la formation malaisienne, Terengganu Cycling Team, a pris le meilleur sur le Sud Africain Clint Hendricks et l’Iranien Mohammad Ganjkhanlou.

Second de la première étape, l’Algérien prend les commandes du tour à la faveur de ses deux performances.

La 3e étape de cette compétition aura lieu ce vendredi entre les villes de Urmia et de Tabriz. Longue de 163 km, cette course est favorable aux rouleurs et sera marquée par deux points sprint, le premier au kilomètre 71.5 et le second au kilomètre 114.5, alors qu’il y aura un grand prix de la montagne sur un col de 3e catégorie prévu au kilomètre 147.