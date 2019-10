Championnat arabe des clubs : le GS Pétroliers s’incline en finale

Le GS Pétroliers a été battu par son homologue qatari d’Al Gharafa (36-32) en finale du championnat arabe des clubs de handball, disputée ce jeudi à Amman (Jordanie).

Les confortations entre le GSP et Al Gharafa se suivent et se ressemblent. Battus par ce même adversaire lors du tour préliminaire, les Pétroliers n’ont pas réussi à prendre leur revanche et par la même occasion s’adjuger le trophée de cette 35e édition.

Malgré le fait d’avoir rejoint les vestiaires avec un petit but d’avance (18-19), les coéquipiers de Berriah ont manqué dans chance lors de la deuxième mi-temps durant laquelle Al Gharafa est parvenu à renverser la vapeur.

A noter que la troisième place de cette joute est revenue à l’équipe saoudienne d’Al Wehda. Cette dernière a réussi à terminer sur la 3e marche du podium après avoir pris le meilleur, mercredi, sur les koweitiens d'Al Burgan (28-20).

De leur côté, les dames du GSP se sont adjugées mercredi leur 3e titre arabe en survolant la compétition.