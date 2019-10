Mobilisation citoyenne pacifique - 33e vendredi : le hirak toujours revendicatif

Pour le 33e vendredi consécutif, les manifestants ne décolèrent pas et continuent de sortir dans les rues des wilayas du pays afin de réitérer les revendications phares du hirak tels le départ du système et la libération des détenus d’opinion.

Aprés huit mois de mobilisation, le mouvement citoyen reste intact et pacifique. Les hirakiens exigent toujours des changements radicaux dans le pouvoir et rejetant des élections sans les préalables d’une présidentielle propre et transparente.