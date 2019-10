Journée Internationale des enseignants : Belabed appelle à faire preuve de persévérance pour promouvoir le système éducatif

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a invité, samedi à Alger, les enseignants à faire preuve d'abnégation et de persévérance pour promouvoir le système éducatif face aux défis de l'heure.

Intervenant lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiales des enseignants, célébrée le 5 octobre au lycée des Mathématiques en présence de nombre de ministres, M.

Belabed a précisé que "les mutations dictées par la mondialisation nous incitent à développer le système éducatif afin de hisser le rendement scolaire et pédagogique et permettre ainsi à l'Algérie de faire face aux défis, de préserver le patrimoine national et d'être au diapason des progrès en cours".

"Cet hommage rendu aux enseignants traduit l'intérêt accordé au savoir et aux savants", a-t-il estimé, exhortant la famille éducative à contribuer au "développement de la personnalité de l'élève et la promotion de ses compétences mentales et physiques", en vue de lui "inculquer l'amour de la patrie esprit patriotique et lui apprendre à respecter les symboles et les institutions du pays pour qu'il se consacre au service de sa patrie avec dévouement".

Dans ce sens, le ministre a relevé la détermination de son département à "régulariser les situations pédagogiques et scolaires, et résoudre les problèmes d'ordre socioprofessionnel en concertation avec le partenaire social", d'autant que le dialogue demeure "le seul moyen" de résoudre les contentieux, a-t-il déclaré, saluant, à cet effet, le rôle des 15 syndicats œuvrant à la stabilité du secteur, en leur qualité de "force de proposition et d'accompagnement".

Dans un autre contexte, M. Belabed a mis en valeur la clairvoyance de l'Institution militaire, à sa tête le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), en considération de ses engagements pour protéger le pays et préserver sa stabilité.

A une question sur le dossier des œuvres sociales, le ministre a fait remarquer que son département s'attelait à faire bénéficier l'ensemble des membres du corps éducatif de ces services, faisant état d'un projet d'arrêté interministériel en cours d'élaboration à ce sujet.

Imputant le manque d'encadrement en professeurs de français relevé dans certains établissements scolaires au "retard" accusé par quelques enseignants à rejoindre leurs postes ou aux "congés de maladies", le ministre a rassuré que son département avait pris toutes les mesures nécessaires pour rattraper ce retard.

Abordant le sit-in organisé, aujourd'hui, par un groupe d'élèves du lycée des Mathématiques, M. Belabed a qualifié le mouvement d'"ordinaire", car étant une opportunité pour soulever les préoccupations axées essentiellement sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration, relevant à ce propos l'élaboration, par son département, de textes réglementaires à même de redonner à cet établissement "une autre image".