Pour sa 5e saison, l’émission « Interlycées » fait son retour à la télévision

Une cérémonie de lancement de la 5ème saison de l’émission de culture et de divertissement "interlycées" a eu lieu samedi à l’auditorium de la Radio algérienne "Aissa Messaoudi" qu’organise la Chaîne 1 en collaboration avec les ministères de l’Education et de la Défense nationale.

Le coup de starter de l’émission éducative et néanmoins populaire « Interlycées » a été donné en présence des premiers responsables de la Radio Nationale et la de Télévision Algérienne qui va diffuser l’émission pour la première fois depuis son retour sur scène et dont le lancement est prévu mardi prochain.

Les deux responsables ont signé à cet effet un protocole d’entente pour la diffusion de l’émission sur les chaînes télé publiques qui verra la participation des lycées des wilayas du pays ainsi que des écoles des cadets de la nation.

A noter que la nouveauté pour cette saison est la programmation d’une compétition parallèle à celle éducative consistant à exposer des innovations scientifiques faites par les lycéens.

Présents aussi à cette cérémonie d’ouverture de la 5ème saison de ce programme MM. Hassen Rabehi, Raouf Bernaoui et Abdelhakim Belabed, respectivement ministre de la Communication, de la Culture par intérim, ministre de la Jeunesse et ministre de l’Education accompagnés par le représentant du ministère de la Défense nationale.