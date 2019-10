Tour Iran-Azerbaïdjan : Youcef Reguigui termine 3e du général

Le coureur algérien Youcef Reguigui a terminé sur la 3e marche du podium du tour international Iran-Azerbaïdjan après avoir pris la 3e place de la dernière étape courue ce dimanche entre Sarein et Tabriz.

Pour cette dernière virée sur les routes iraniennes, la victoire s’est disputée au sprint. Un exercice dans lequel le Belge, Thomas Joseph, s’est montré le plus adroit en bouclant les 189 km du jour en 5:24:52. L’homme le plus rapide aujourd’hui a devancé au podium l’Iranien Mohammad Ganjkhanlou et l’Algérien Reguigui.

Le représentant national boucle cette 34e édition avec un 3e podium après avoir terminé second de la 1e étape et premier de la 2e étape.

Au général, c’est le Russe Savva Novikov qui termine maillot jaune. La seconde place est revenue au Moldave, Raileanu Cristian, alors que Reguigui termine à la 3e position.

Encore une fois, Reguigui est entrain de démontrer, à chacune de ses sorties, qu’il est le cycliste algérien le plus en forme du moment. Le médaillé d’or des derniers Jeux Africains de Rabat (Maroc) enchaine les performances et réalise la meilleure saison de sa carrière.