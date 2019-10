Vingt-trois enfants atteints de méningite hospitalisés à Jijel

Vingt Trois enfants hospitalisés pour atteinte de méningite ont été enregistrés par le service pédiatrique de l’hôpital d’El Milia (52 km à l’Est de Jijel), a-t-on appris dimanche auprès du directeur de la santé par intérim, Ferhat Merabet.

Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que la wilaya de Jijel a enregistré durant la première semaine du mois d’octobre en cours plusieurs cas de cette pathologie virale, dont 5 cas au chef-lieu de wilaya, 8 à El Milia et 2 autres dans la commune de Tahir.

Selon le même responsable, la majorité des malades recensés a bénéficié des soins médicaux nécessaires et a quitté les services hospitaliers à l’exception de l’hôpital Mentouri Bachir de la localité d’El Milia où se trouvent encore 23 enfants, tous âges confondus, admis entre la fin du mois de septembre dernier et le début du mois d’octobre en cours.

Il a affirmé à ce propos qu’une cellule de crise a été installée à l’hôpital d’El Milia pour suivre la situation et prendre en charge les procédures préventives par le biais de l’isolement des patients afin d’éviter la transmission de cette maladie, le contrôle intensif des enfants et le suivi de l’évolution de leur état de santé.

De son côté, Dr. Habiba Kassimi, inspectrice à la DSP a souligné que la méningite reste une maladie rare affectant les méninges (enveloppes de la moelle épinière et du cerveau) qui touche en particulier les enfants.

Ses symptômes sont principalement une température élevée, une sensation de douleur à tête et des vomissements en plus d'autres symptômes tels que l’incapacité à supporter la lumière, a-t-elle indiqué.

Chez les nourrissons, ajoute la même praticienne, il existe des symptômes supplémentaires tels que le refus de l'allaitement, des pleurs fréquents et une incapacité à bouger.

Elle a fait savoir, à cet effet, qu’il existe deux types de méningites, la méningite virale et la méningite bactérienne, qui selon elle, est la plus grave car touchant le cerveau et provoquant des complications de l'audition et même de la motricité.

A signaler que la wilaya de Jijel a enregistré 125 cas similaires depuis le début du mois de janvier 2019 jusqu’à la première semaine du mois d’octobre en cours, dont 67 cas sont dénombrés dans la localité d’El Milia, 34 dans la commune de Tahir en plus de 23 autres dans la ville de Jijel.

