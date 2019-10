7e journée : le CRB bute sur le PAC, la JSK et la JSS gagnent à nouveau

Le CR Belouizdad a raté l’opportunité de prendre seul les commandes championnat national de Ligue 1 après le nul enregistré face au Paradou AC (0-0), ce dimanche à l’occasion de la seconde partie de la 7e journée.

Le Chabab peut vraiment s’en vouloir au vu du nombre important d’occasions de marquer loupées par les Belouizdadis dans ce derby de la capitale. Les Rouge et Blanc ont laissé passer une bonne occasion de s’installer en tête du classement accrochés par une bonne formation du PAC qui peut remercier sont portier Moussaoui, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Sur le plan comptable, le CRB reste co-leader avec le MCA (11 pts), tandis que le PAC fait également du surplace est demeure à la 15e et avant dernière place (4 pts). A noter que les deux protagonistes ont joué 5 manches et comptent 2 matchs de retard chacun.

La JSK renoue avec le succès

Pour son premier match à huis clos, hors des ses bases, la JS Kabylie a élu domicile au stade Omar Hamadi (Alger) afin d’accueillir l’ES Sétif. En dépit du changement de stade et de l’absence des supporters, les Canaris ont réussi à sortir victorieux dans ce match à la faveur du but scoré par Oukaci en fin de partie (80’).

Etrillée à Tizi Ouzou par le CRB lors de la précédente journée (0-3), la JSK reprend sa marche en avant et prend place au pied du podium (4e – 10 pts). Pour sa part, l’ESS n’arrive toujours pas à enchainer deux victoires de suite et régresse à la 10e place (7 pts).

La JSS piège le CABBA

La JS Saoura semble avoir tourné la page de son élimination en Coupe arabe des clubs. En effet, les Aiglons du Sud ont réussi a infligé au CRB Bordj Bou Arreridj sa première défaite de la saison, et à domicile de surcroit (1-2).

Dans un match lancé à 100 à l’heure, le CABBA a pris l’avantage dès la 2e minute par l’entremise de Benayad. La réaction des visiteurs a été immédiate car les Sudistes ont égalisé dans la foulée grâce à Boubekeur (4'). En seconde mi-temps, les Jaune et Vert de la Saoura ont renversé la vapeur à la 71e minute en marquant le but de la victoire par Messaoudi.

Ce second succès de la saison permet à la JSS, qui compte 3 matchs de retard, de respirer et de remonter à la 11e place (7 pts). Quant à lui, le CABBA quitte le podium et recule à la 5e position avec 9 unités.

Le NAHD limite les dégâts

Au stade de Dar El Beida, récemment homologué, le NA Hussein Dey a limité les dégâts face à l’AS Aïn M’lila (1-1). Les Sang et Or avaient l’occasion de passer devant en première période mais Zerdoum a raté un penalty à la 32e minute. De retour des vestiaires, c’est l’ASAM qui a débloqué la situation à la suite d’un penalty transformé par Tiaïba juste après l’heure de jeu (62’). Courant après l’égalisation, les banlieusards ont fini par niveler la marque grâce à un but contre son camp de Ziyad (73’).

Tenu en échec, le NAHD rétrograde à la 12e place (7 pts), alors que l’ASAM grimpe à la 7e position (8 pts).

Le MCO corrige l’USMA

Lors de la première partie de cette 7e manche, le MC Oran a corrigé l’USM Alger en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts à 0. Pour sa part, l’US Biskra a rejoué avec le succès en disposant du CS Constantine (2-1), alors que l’ASO Chlef est tombé à domicile face à l’USM Bel Abbès (0-1).

De son côté, le MC Alger est allé chercher un bon point, à Sétif, face au nouveau promu, le NC Magra (0-0).