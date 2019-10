Irak : le bilan des manifestations monte à 104 morts

Le bilan des manifestations qui ont éclaté à Baghdad et dans d'autres villes irakiennes est monté à 104 morts et plus de 6 000 blessés, dont des membres des forces de sécurité, a annoncé dimanche un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère Saad Maan a déclaré à la presse que le bilan actuel des manifestations s'élevait à 104 morts, dont huit membres des forces de sécurité.

Au total, 6 107 personnes ont été blessées dans les violences accompagnant ces manifestations, dont 1 241 membres des forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant que 52 véhicules appartenant à des civils ou aux forces de sécurité avaient été détruits lors des violences.

Dimanche, des hommes armés non identifiés ont attaqué les bureaux de divers organes de presse locaux et étrangers, a déclaré le porte-parole, ajoutant que des enquêtes étaient en cours sur ces attaques.

Huit bureaux appartenant à des partis politiques ont également été incendiés par des manifestants en colère, de même que deux postes de contrôle des forces de sécurité, a-t-il indiqué.

Des manifestations ont éclaté mardi à Bagdad, la capitale du pays, ainsi que dans plusieurs provinces irakiennes, afin de protester contre le chômage et l'absence d'amélioration des services publics.