Gestion des déchets : 4.080 entreprises activent en Algérie

Gestion des déchets, 4.080 entreprises activent dans le secteur de la gestion des déchets entre collecte, recyclage et tous autres modes de traitement des déchets, a indiqué lundi à Alger un responsable de l’Agence nationale des déchets (AND).

Interrogé par l’APS en marge de la 4ème édition du salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "Revade 2019 " qui se tient du 7 au 10 octobre en cours au Palais des expositions (Alger), le chef de service relation clientèle au niveau de l’AND, Hamid Allab, a fait savoir que 4.080 entreprises versés dans le secteur de gestion et de traitement des déchets sont recensées au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC).

"De plus, 34 millions de tonnes sont générés annuellement de tous types de déchets, ce qui équivaut à un marché potentiel de près 45 milliards de Dinars", a-t-il précisé.

Selon le représentant de l’AND, l’Algérie produit 13 millions de tonnes/an de déchets ménagers pour 42 millions d’habitants, soit 850 grammes par habitant et par jour.

"Cette quantité est considérable sachant que le taux de recyclage de ces déchets avoisine les 7-8%, ce qui reste faible", a-t-il souligné précisant que près de 50% de ces déchets sont de nature organiques, suivis des déchets d’emballage, notamment en plastique qui représentent 15% des déchets ménagers générés en Algérie.

L’AND, co-organisatrice du salon "Revade" en partenariat avec la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), anime un pavillon au cours de cette manifestation réunissant plus de 80 exposants dont 5 étrangers.

"Notre objectif au sein du salon est de faire valoir tout ce qui se rapporte à l’aspect technique, la sensibilisation et aussi la communication sur les chiffres concernant la gestion des déchets au niveau national", ont fait savoir les représentants de l’AND, ajoutant qu’il s’agit aussi pour cette agence dépendante du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, d'itablir des partenariats avec des pays étrangers ayant une importante expérience dans ce domaine.

Au niveau des exposants nationaux activant dans le recyclage de déchets, l’aspect de la sensibilisation reste primordiale au vu du potentiel à exploiter dans le cadre d’une économie basée sur le recyclage et la réutilisation des déchets dans les processus de production, "l’économie circulaire".

"Des particuliers, des administrations et des entreprises nous fournissent du papier et du carton que nous traitons pour le commercialiser aux entreprises qui recyclent ce type de produits", explique un représentant d’une entreprise basée dans l’Est d’Alger, affirmant que l’entreprise traite près de 30.000 tonnes/an de ces déchets en papier et en carton depuis 2006.

"Avec nos machines nous trions les déchets pour éliminer le plastique et le verre pour ne garder que le carton et le papier", développe l’exposant, qui regrette "un certain retard technologique à combler" pour l’Algérie dans le traitement du carton.

"Nous-même, nous sommes obligés d’exporter le carton pour être recyclé vers des pays asiatiques dont l’Inde principalement", relate-t-il.

Pour un autre représentant d’une grande entreprise de production et de recyclage d’emballages, il s’agit de sensibiliser mais aussi de passer à l’aspect punitif pour inciter les citoyens à trier leurs déchets.

Alternative qui doit permettre, selon lui, de hisser le taux de recyclage des déchets à travers le pays.

"Nous récupérons des déchets de diverses administrations, certains d’entre elles ne font pas la différence quand il s’agit de jeter les papiers dans la poubelle de couleur jaune dédiée spécialement ce type de déchets .

Nous nous retrouvons avec des déchets mal triés", raconte-t-il, expliquant que l’entreprise qu’il représente recycle tous types d’emballages, les chutes d’imprimerie, les rognures de papier, les archives d’administrations et les journaux en papier.

Pour cette 4ème édition du salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "Revade 2019 " elle est placée sous le thème "l’entreprenariat circulaire, un modèle économique d’avenir ".

Selon les organisateurs de cette manifestation, le but de ce salon est de promouvoir la création d’entreprises dans ce secteur et créer des postes d’emploi au vu du potentiel de déchets à revaloriser.

De plus, un challenge de l’innovation se tient tout au long de cette édition, ouvert à tous publics, récompensant les meilleures idées innovantes dans le domaine de la récupération et de la valorisation des déchets.

APS