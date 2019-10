CAN 2020 : les Algériens en stage fin octobre en France

L'entraîneur de la sélection algérienne masculine de handball, le Français Alain Portes, a convoqué 19 joueurs pour un stage de préparation du 20 au 27 octobre à Nîmes (France), en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), prévue en janvier en Tunisie.

Ce quatrième stage conduit par le nouveau staff technique national, composé également de l'ex-international algérien Tahar Labane en tant qu'entraîneur-adjoint, verra la participation de sept joueurs professionnels évoluant en Europe.

Il s'agit, entre autres, d'Hichem Kaâbache (USAM Nîmes - France), Abdelkader Rahim (US Dunkerque - France) et du champion d'Europe 2019 Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje - Macédoine).

Pour les joueurs locaux, la JSE Skikda sera le club le plus représenté avec quatre joueurs, suivie du GS Pétroliers et du CR Bordj Bou Arréridj avec trois joueurs chacun.

Outre la liste des joueurs retenus, la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du "Sept" national avant la CAN-2020.

Après le stage à Nîmes, les joueurs locaux effectueront trois regroupements durant le mois de décembre, avant d'enchaîner deux stages à l'étranger en vue du rendez-vous continental qui sera qualificatif au Mondial-2021 (quatre premiers au classement) et aux JO-2020 (qualification directe pour le vainqueur et participation au tournoi pré-olympique pour le vice-champion).

Alain Portes s'est engagé pour deux ans avec la sélection algérienne messieurs de handball avec l'objectif de qualifier le "Sept" national au Mondial-2021.

Son contrat prendra fin en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu'accueillera la ville d'Oran.

Liste des joueurs retenus :

GS Pétroliers : Riad Chahbour, Messaoud Berkous, Abderrahim Berriah.

CR Bordj Bou Arréridj : Achraf Hamzaoui (gardien de but), Mohamed Fdila, Okba Ensaad.

JSE Skikda : Adel Bousmal (gardien de but), Redouane Saker, Ali Boulahsa, Zoheir Naïm.

CRB Baraki : Abdeldjalil Zennadi.

USAM Nîmes (France) : Hichem Kaâbache.

US Dunkerque (France) : Abdelkader Rahim.

Istres OPBH (France) : Hichem Daoud.

Fenix Toulouse (France) : Abdi Ayoub.

Vardar Skopje (Macédoine) : Khalifa Ghedbane (gardien de but).

Besiktas Aygaz (Turquie) : Mustapha Hadj-Sadok.

BESA Famgas (Kosovo) : Mokhtar Kouri.

