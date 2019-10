Trois scientifiques se partagent le prix Nobel de physique

Le prix Nobel de physique a distingué mardi trois éminents cosmologues, le Canado-Américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et la découverte d'une exoplanète en orbite.

Le prix va "pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire", a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.

Le Prix de cette année "récompense une nouvelle compréhension de la structure et de l’histoire de l’univers, ainsi que la première découverte d’une planète tournant autour d’une étoile de type solaire en dehors de notre système solaire", poursuit la même institution.

Le domaine de recherche le plus commun pour les lauréats du prix Nobel de physique est la physique des particules.

C'est le domaine pour 34 lauréats.

Le montant du prix Nobel est fixé à 9 millions de couronnes suédoises.

Le Prix Nobel de physique 2018 a été attribué à l'Américain Arthur Ashkin, au français Gérard Mourou et à la canadienne Donna Strickland pour "des inventions révolutionnaires dans le domaine de la physique des lasers".

APS