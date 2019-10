Salon international des énergies renouvelables du 21 au 23 octobre à Oran

La 10ème édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA) se tiendra du 21 au 23 octobre au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran (CCO), a-t-on appris mardi des organisateurs.

Cet événement a pour objectif essentiel de "faire connaître les avancées et perspectives du programme national de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique", a précisé à l'APS la commissaire du Salon, Linda Oulounis.

Pour la 10ème année consécutive, le Salon "ERA" réunira les opérateurs des énergies renouvelables, nationaux et étrangers, qui exposeront leurs réalisations et leurs projets, a-t-elle indiqué.

La rencontre se propose ainsi de "faciliter la convergence des efforts des acteurs majeurs directement impliqués dans les dimensions économiques et techniques du programme national des énergies renouvelables", a-t-on souligné.

Seront présents les secteurs de l’énergie, de l’hydraulique et de l’assainissement, de l’industrie, des finances et assurances, les entreprises de sous-traitance, les universités, les Centres de recherche et les jeunes porteurs de projets.

La partie internationale, quant à elle, sera représentée par des entreprises polonaises, chinoises et allemandes.

Les enjeux socio-économiques des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétiques seront également mis en relief lors d'un cycle de conférences proposé au public en marge du Salon.

APS