Bensalah examine avec Bedoui la situation socio-économique et politique du pays

Le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, a examiné mardi avec le Premier ministre, Noureddine Bedoui, la situation socio-économique et politique du pays, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette audience qui s'inscrit dans le cadre du suivi de l'activité du Gouvernement, "le Premier ministre a présenté au chef de l'Etat un exposé sur les délibérations de la réunion de la 196e session du Conseil des Participations de l`Etat (CPE), tenue jeudi 03 octobre 2019 et dont les travaux ont porté sur des questions organisationnelles et autres liées à l'examen et à l'approbation de propositions de création de sociétés mixtes", lit-on dans le communiqué.

Dans ce sens, "le chef de l'Etat a encouragé les membres du Gouvernement à poursuivre leurs activités dans le cadre du CPE pour relancer une dynamique au niveau des Groupes économiques publics, augmenter la part de leur contribution au développement national et créer des partenariats fructueux et diversifiés avec des Groupes et des sociétés privées algériennes et étrangères, ce qui est à même de permettre la mise à niveau et l'augmentation du rendement économique des entreprises publiques nationales et de les faire bénéficier des expertises et nouvelles technologies".

Dans le même sillage, le Premier ministre a évoqué "les conclusions de la réunion du Conseil du Gouvernement du mercredi 02 octobre 2019, consacrée à l’approbation de sur l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures et l’examen d'un projet de décret exécutif entrant dans le cadre des réformes globales dans les domaines de l’hygiène et de la santé publique au niveau local", poursuit la même source.

"L'entretien a porté, en outre, sur nombre de points inscrites à l’ordre du jour du Conseil des ministres, prévu en début de la semaine prochaine, et qui examinera plusieurs projets de lois, notamment les deux projets de la loi de Finances 2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocarbures".

En prévision de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, "il a été question du transfert à l’Autorité nationale indépendante des élection (ANIE) des prérogatives des autorités publiques dans le domaine des élections, et de l’application des textes juridiques les régissant".

A ce propos, le chef de l'Etat "a instruit le Gouvernement d'accélérer le parachèvement du transfert des prérogatives de l'organisation et de la surveillance du scrutin à l'ANIE, conformément aux deux textes de loi adoptés lors du dernier Conseil des ministres, tenu le 09 septembre 2019", insistant sur "l'impératif d'assurer l'accompagnement et l'aide nécessaires à l'ANIE afin de lui permettre de s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions".

En fin, "le chef de l'Etat et le Premier ministre ont abordé la participation de l'Algérie au 1er Sommet Russie - Afrique, qui se tiendra à Sotchi (Russie) les 23 et 24 octobre et au 18e Sommet des Pays Non Alignés, qu'abritera la capitale d'Azerbaïdjan (BAKOU) les 25 et 26 octobre", a conclu le communiqué.

