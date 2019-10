L'APS signe des accords de coopération avec ses homologues chypriote et bosniaque

L'Agence Algérie presse service (APS) a signé, mercredi à Alger, un mémorandum d'entente avec l'Agence de presse chypriote (CNA) et une convention de coopération avec l'Agence de presse de la fédération de Bosnie-Herzégovine (FENA).

Le directeur général de l'APS, Fakhreddine Beldi a signé le mémorandum d'entente avec son homologue chypriote, M.

Georges Penintaex et la convention de coopération avec son homologue bosnien, Elmir Huremovic.

En vertu de ce mémorandum d'entente, l'APS et son homologue chypriote ont convenu d'échanger, à titre gracieux et via internet, les services d'informations (informations, photos, vidéos et infographie).

Ces informations seront exploitées par les deux agences et leurs abonnés dans les deux pays sur leurs sites électroniques.

Les deux parties ont convenu, également, de l'échange des visites périodiques et d'expertises entre l'APS et la CNA.

Ainsi, les deux agences échangeront des cycles de formation à court et moyen termes, tout en œuvrant à la mise en place de projets communs.

Quant à la convention de coopération avec la FENA, les deux parties se sont accordées à échanger les services d'information à offrir au public, via les ressources internet, outre la coopération en matière de couverture des évènements, avec la possibilité d'échanger les informations et les données, et l'échange de visites et de cycles de formation".

