Ligue africaine - Tour préliminaire : le GSP jouera dans la poule A

Le GS Pétroliers évoluera dans la poule A du premier tour préliminaire de la Ligue africaine de basketball (ABL), a indiqué la branche africaine de la Fédération internationale de basketball.

Outre le GSP, le groupe A est composé également d'Al Nasr (Libye), de l'AS Police (Mali) et de l'AC SLAC (Guinée). Les rencontres sont prévues à Bamako (Mali) du 22 au 27 octobre prochain.

Au total, 32 formations réparties en six groupes prennent par au tour préliminaire de l’ABL. Les deux premiers de chaque disputeront le second tour préliminaire qui regroupera 16 clubs (Elite 16).

Les six meilleures équipes de l'Elite 16 se joindront aux champions de l'Angola, de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie pour former le tableau final (deux conférences de 6 équipes) de la 1re édition de la BAL en 2020.

Pendant la saison régulière, qui débutera en mars, les 12 équipes joueront chacune cinq matches.

A l'issue d'un total de 30 matches, les trois meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour un "Super 6" dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à la fin du printemps à Kigali (Rwanda) lors d'un Final Four (demi-finales à élimination directe et finale).

La National basket-ball association (NBA) et la FIBA avaient annoncé en février la création de ce championnat professionnel en Afrique dans ce qui constitue la première participation de la NBA à un championnat hors d'Amérique du Nord.

Composition des groupes du 1er tour préliminaire :

Groupe A (Bamako, 22-27 octobre) : GS Pétroliers (Algérie), Al-Nasr (Libye), AS Police (Mali), AC SLAC (Guinée).

Groupe B (Ville à déterminer, 29 octobre - 3 novembre) : Abidjan BC (Côte d'Ivoire), AS PAC (Bénin), Club des Douanes (Ghana), AS Nigelec (Niger), les Pythons (Liberia).

Groupe C (Libreville, 15-20 octobre) : FAP (Cameroun), les Abeilles (Centrafrique), Manga (Gabon), Virgen Maria Africa (Guinée équatoriale), l'ASB Mazembe (RD Congo).

Groupe D (Dar es Salaam, 15-20 octobre) : Patriots BBC (Rwanda), Hawassa BC (Ethiopie), City Oilers (Ouganda), JKT (Tanzanie), Brave Hearts (Malawi), Dynamo BC (Burundi).

Groupe E (Ville à déterminer, 22-27 octobre) : Ferroviaro Maputo (Mozambique), Jozi Nuggets (Afrique du Sud), Mercenaires (Zimbabwe), Unza Pacers (Zambie), les Dauphins (Botswana), Les Lions (Namibie).

Groupe F (Antananarivo, 29 octobre - 3 novembre) : Port Autority (Kenya), Cobra SC (Soudan du Sud), BC de la Gendarmerie (Madagascar), Beau Vallon (Maurice), représentant des Comores, représentant des Seychelles.