Manifestation à Paris pour rappeler la résistance du peuple sahraoui à partir de territoires européens

Le représentant du Front Polisario en France, Oubbi Bouchraya Bachir a appelé à la participation à la manifestation massive prévue le 12 octobre à la place de la République (Paris), à laquelle ont appelé les associations de la communauté sahraouie en France, insistant sur la nécessité d'en faire une occasion pour soutenir, sur un territoire européen, la résistance pacifique du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine.

A l'issue d'une réunion d'évaluation tenue hier au siège de la Représentation du Polisario à Paris avec les grandes associations de la communauté sahraouie et les représentants du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en France, M. Oubbi Bouchraya a affirmé que "la manifestation s'est fixée comme objectif de permettre au peuple sahraoui à travers sa communauté en France et en Europe d'exprimer son ralliement au Front Polisario en vue de recouvrer la liberté et l'indépendance du peuple sahraoui ainsi que son droit inaliénable à la souveraineté sur son territoire et ses richesses naturelles", a indiqué vendredi l'agence de presse sahraouie (SPS), Le même responsable a indiqué que "la manifestation pacifique dans le respect des lois de la République française donne un message fort à Paris pour qu'elle joue un rôle constructif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément aux principes et à la charte des Nations Unies qui font de la pratique par le peuple sahraouie de son droit inaliénable à l'autodétermination, une condition sine qua non du règlement de ce conflit".

Un processus, dit-il, que le Maroc ne cesse d'entraver depuis plus de trois décennies en bénéficiant du soutien de la France, et ce en contradiction avec les valeurs et principes de la République et de la Révolution française elle-même".

Après avoir écouté un exposé détaillé présenté par le responsable de la communauté sahraouie en France, Belgique et dans les pays du Nord, Sidi Sid M'hamed sur la préparation de cette manifestation et le niveau de la mobilisation en vue d'assurer une plus grande présence des Sahraouis et des solidaires, ainsi que les aspects techniques, M.

Bouchraya s'est félicité des efforts consentis, soulignant la nécessité de réunir toutes les conditions de réussite de cet évènement important sur un territoire européen.

Les participants ont préconisé de faire de ce rendez-vous "une occasion pour mettre en avant la résistance pacifique du peuple sahraoui contre l'occupation à partir d'un sol européen, en veillant à faire entendre sa voix et la justesse de sa cause à l'opinion publique française et européenne avec civisme et dans le respect de l'ordre général".

Dans ce sens, le diplomate sahraoui a réitéré au nom du front Polisario "la nécessité de saisir cette occasion pour exprimer l'attachement du peuple sahraoui à construire un avenir radieux fondé sur le respect de la souveraineté nationale et du bon voisinage".

"La politique du régime marocain qui mise toujours sur la poursuite du conflit entre les deux peuples frères est un pari perdu et l'établissement d'un Etat indépendant au Sahara occidental est une évidence historique qui profitera aux relations bilatérales entre les deux pays et peuples".

La communauté sahraouie avait appelé à une manifestation le 12 octobre à Paris, à la place de la République, à laquelle devraient prendre part des centaines de Sahraouies et des sympathisants avec leur cause, ainsi que des ONG pour exprimer leur attachement à l'indépendance nationale.

La France et l'Europe ont été appelées à assumer leur responsabilité en ce qui concerne l'instauration de la justice, de la sécurité et de la stabilité dans la région.