Présidentielles du 12 décembre : l’ANIE décide de la prolongation de la révision des listes électorales du 12 au 17 octobre

A deux mois, jour pour jour, de la tenue des élections présidentielles le 12 décembre prochain, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a décidé de la prolongation de six jours de l'opération de révision des listes électorales.

Elle redémarre ce samedi 12 et jusqu’au 17 de ce mois d’octobre. Jusque mercredi dernier, près de 140 candidats à la candidature ont retiré les formulaires de souscription au scrutin et de signatures individuelles. Selon l’instance que dirige Mohamed Charfi, l’ANIE poursuit l’installation de ses coordinateurs et membres des délégations à travers les wilayas.