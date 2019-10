Hautes températures ce samedi pour un mois d’octobre : les explications de l’ONM

Tout le monde l’aura senti, le mercure a sensiblement grimpé ce samedi sur les régions du Centre et de l’Ouest, des températures relativement hausses pour un mois d’octobre, mais l’Office nationale de la météorologie (ONM) prévoit une baisse à partir demain dimanche.

Mais d’abord, comment expliquer de telles températures ? Ceci est dû à un flux du sud-ouest qui ramène de l’air chaud avec un taux d’humidité qui avoisine les 60%, selon l’Office qui précise que demain, dimanche, il fera quand même 33°C à Alger et 30°C à Oran. Il faudra attendre lundi pour un retour à des températures plus clémentes et un ciel nuageux.