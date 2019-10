Le FCE s'exprime sur la situation économique lors de son Université d'été de ce samedi

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) tient la cinquième édition de son université d’été ce samedi sous le slogan « Ensemble » à l’Ecole nationale supérieure d’informatique de Oued Smar (Alger).

L’organisation patronale se présente avec une nouvelle vitrine après l’incarcération de son ancien président, Ali Haddad. Plus de 300 invités, des chefs d’entreprises, des experts et des médias y participent. Le forum propose un programme alternant entre les enjeux stratégiques de l’économie et des questions liées à la conjoncture actuelle que traverse le pays et les défis qu’elle impose aux entreprises nationales.

Plus de détails dns le compte rendu de Narimène Mendil pour la Radio chaine 3.